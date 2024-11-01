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Uyuşturucu Bağımlısı Genç, Evini Ateşe Verdi

Uyuşturucu Bağımlısı Genç, Evini Ateşe Verdi
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Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir genç, krize girerek yaşadığı evi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda ev kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki okulda öğrenim gören öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı şahıs, evini ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, krize giren uyuşturucu bağımlısı genç evi ateşe verdi. Yanmaya başlayan ikametin bitişiğindeki ilkokulda öğrenim gören öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki okula sıçramadan kontrol altına alındı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının söndürülmesinin ardından öğrenciler yeniden okula alındı. Uyuşturucu bağımlısı genç ise gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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