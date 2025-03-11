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Uyurken 296 bin TL dolandırıldı

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Adana'da belediyede temizlik personeli olarak çalışan Gökhan Karaman (35) uyuduğu sırada kredi kartından bir zincir marketin sanal POS cihazından 296 bin TL çekildi. Parayı ödeyecek durumu olmadığını belirten ve hukuki mücadele başlatan Karaman "Böyle bir işlemin nasıl yapıldığını anlamıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Seyhan ilçesinde yaşayan temizlik işçisi Gökhan Karaman'ı gece yarısı uyurken cep telefonuyla arayan banka yetkilisi, kredi kartından 74 kez 4 bin TL olmak üzere toplam 296 bin TL çekim yapıldığını söyledi. Banka hesabını kontrol eden Karaman, paranın, İstanbul'daki bir zincir marketin şubesine ait POS cihazı üzerinden çekildiğini fark etti.

MARKETTEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İşlemin kendisine ait olmadığını banka yetkilisine bildiren Karaman, kartına bloke koydurduktan sonra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek marketten şikayetçi oldu. Şikayetin ardından konu Tüketici Mahkemesi'ne taşındı. Zincir market, kredi kartından çekilen tutara karşılık fatura kesilmediğini ve dava sonucuna göre Karaman'ın zararını karşılayacağını belirtti.

Uyurken 296 bin TL dolandırıldı

"BU MİKTARI ÖDEYEBİLECEK DURUMDA DEĞİLİM"

Dijital dolandırıcılığın bu kadar kolay olduğunu belirterek tepki gösteren Karaman, 296 bin TL'yi ödeyecek durumda olmadığını söyledi. Karaman, "Gece saatlerinde banka tarafından arandım ve hesabımda işlemler yapıldığı söylendi. Bana, bu işlemler bana ait değilse iptal edilebileceği belirtildi. Ancak o zamana kadar dolandırıcılar hesabımdan 296 bin TL çekmişti. Bu miktarı ödeyebilecek durumda değilim. Konu tüketici mahkemesine taşındı ve ara bulucu süreci başladı.

"MAĞDURİYETİMİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Dolandırıcıların alışveriş yaptığı zincir market, bana ait bir işlem olduğuna dair herhangi bir fatura sunamadı ve bu durumu kabul etti. İşlemi kimin yaptığı, ne şekilde yaptığı artık zincir marketin kendi başlatacağı bir süreç. Mahkeme süreci devam ederken, market yetkilileri mahkeme kararına göre ödemeyi gerçekleştireceklerini bildirdi. Kartımı kaybetmedim ve söz konusu marketten hiçbir alışveriş yapmadım. Üstelik kartımda kart numarası dahi yazılı değilken böyle bir işlemin nasıl yapıldığını anlamıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Uyurken 296 bin TL dolandırıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarınicholas cage:

Biri de demiyor ki belediye temizlik personeline 296 bin tl limitli kartı nasıl veriyorlar.

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Haber Yorumlarısahin Cavdar:

Bankamatik kartlarını,kredi kartınızı internet alışverişine kapatın olsun bitsin,mobil üzerinden kullanacağınız zaman anlık açın işiniz bitsin tekrar kapatın bir dakikalık iş olsun bitsin

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Haber YorumlarıDağıstan:

Telefona gelen her uygulamaya / paylaşıma tıklamayın ve telefonunuza mutlaka şifre koyun. Mümkünse iki kademeli veya parmak izli ya da yüz tanımalı.. Kredi Kartını kullandığınız bankaya da kartınızla asla kredi çekmeyecek olacağınızı bildirin...

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ne yaparsanız yapın eğer telefonunuzda bir uygulama varsa paranız olmasa bile sizi kredi çekip borçlandırabilirler saçma bir sistem var

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