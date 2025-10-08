Uyguladığı diyet sonu oldu! 22 kiloya düşen ünlü fenomen hayatını kaybetti

Yalnızca çiğ meyve tüketilen "frutaryen" diyetle yaşamını sürdüren sosyal medya fenomeni Karolina Krzyzak, katı beslenme alışkanlıklarının yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Polonya doğumlu genç kadın, alternatif yaşam tarzlarına ilgi duyanlarla tanışmak amacıyla Bali'ye gitmişti. Ancak bu yolculuk, trajik bir sona dönüştü.

SORUNLAR ERGENLİK ÇAĞINDA BAŞLADI

23 yaşındaki Karolina, beden algısıyla ilgili sorunlar yaşamaya ergenlik çağında başladı. Daha önce 'anoreksiya nevroza' tanısı konulan genç kadın, İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde eğitim gördüğü dönemde yoga ve veganlığa yöneldi. Zamanla bu ilgisi, yalnızca meyve tükettiği frutaryen diyete dönüştü.

Giderek daha izole bir yaşam tarzı benimseyen Karolina, 2024 Aralık ayında Bali'ye seyahat etti. Amacı, kendi gibi düşünen insanlarla tanışmak ve sağlıklı yaşam anlayışını derinleştirmekti. Ancak Karolina'nın sağlığı bu süreçte ciddi biçimde bozuldu.

DOKTORA GİTMEYİ REDDETTİ

Karolina, Bali'de bir 'wellness' oteline yerleştiğinde, yalnızca meyve ile beslenmek istediğini belirtti. Otel personeli bu talebi sıra dışı bulmasa da, Karolina'nın fiziksel görünümünden kaygı duymaya başladı. Genç kadın yürümekte zorlanacak kadar güçsüzdü. Otel çalışanları, Karolina'yı defalarca doktora gitmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm önerileri geri çevirdi. Durumu her geçen gün daha da kötüleşti.

22 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞ

Otele girişinden üç gün sonra Karolina'dan haber alamayan bir arkadaşı, otelle iletişime geçti. Görevliler odasını kontrol ettiklerinde Karolina'yı yaşamını yitirmiş halde buldu. Yapılan incelemelerde, ölümüne yetersiz beslenmenin neden olduğu tespit edildi.

Vücudu yalnızca 22 kiloya kadar düşmüştü. Dişleri çürümüş, tırnakları sararmış, kemik yoğunluğu ise ileri seviyede azalmıştı. Albümin eksikliği ve osteoporoz, sağlığını neredeyse tamamen yok etmişti.

AİLESİ EVE DÖNMESİ İÇİN YALVARMIŞ

Karolina'nın yakın çevresi, onun bu yaşam biçimine saplanmasından endişeliydi. Ailesi, sosyal medyada paylaştığı aşırı zayıf görüntülerin ardından devreye girmiş ve onu tedavi için eve dönmeye ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Karolina, kararında ısrar etti. Bali'ye yaptığı yolculuk, sadece yeni insanlarla tanışma amacı taşımıyordu; aynı zamanda bir kaçıştı. Ne yazık ki bu kaçış, genç kadının yaşamının son durağı oldu.