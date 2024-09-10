Üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı

Ordu'da korkunç olay. Babaanne olduğu iddia edilen bir kadın, 2 yaşındaki torununu aşağı attı. Görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

KADIN ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

Olay anına ilişkin kamera görüntülerinde, kadının önce çocuğu balkon olduğu görülen bir yere çıkardığı, ardından da küçük çocuğu sırtından iterek aşağı attığı görülüyor. Dehşete düşüren görüntülerde olayın ardından kadının arkasına bakmadan koşarak içeri girdiği görülüyor. Kadının gözaltına alındığı iddia edildi.