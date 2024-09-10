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Üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı

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Ordu'da yaşanan dehşet verici olayda, babaanne olduğu iddia edilen bir kadın, 2 yaşındaki torununu balkondan attı. Olayı gösteren kamera görüntüleri sosyal medyada büyük infial yarattı. Kadın, çocuğu aşağı attıktan sonra hızla içeri kaçtı. Görüntülerde, kadının önce çocuğu balkona çıkarıp ardından sırtından iterek aşağı attığı görülüyor. Kadının gözaltına alındığı iddia edildi.

Ordu'da korkunç olay. Babaanne olduğu iddia edilen bir kadın, 2 yaşındaki torununu aşağı attı. Görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

KADIN ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

Olay anına ilişkin kamera görüntülerinde, kadının önce çocuğu balkon olduğu görülen bir yere çıkardığı, ardından da küçük çocuğu sırtından iterek aşağı attığı görülüyor. Dehşete düşüren görüntülerde olayın ardından kadının arkasına bakmadan koşarak içeri girdiği görülüyor. Kadının gözaltına alındığı iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Hukuk Ordu

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Yorumlar (2)

Orhan ŞENGÜL:

Evladını öldürten, dereye attıran anne baba dan sonra şaşırdık mı? hayır, demek ki yöre ile ilgili değilmiş, bunu anladık. Lekin anlayıp anlamak istemediğimiz şey şu ki nasıl insanlara dönüştüğümüz. Bunu yapan bir anne.

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Nefi null:

Efendim Şeytan iyi kalır bazı insanların yanında

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