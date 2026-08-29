Üşüyen Çocuklar Parkta Kaydırağı Yaktı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, üşüdüklerini söyleyen 3 çocuğun parktaki kaydırağı ateşe verdiği iddia edildi. Yangının büyüdüğü ve çocukların olay yerinden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuk parkında yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan, bir apartmandan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, olayın başında bazı çocukların kaydırağı ateşe verdiği görüldü. Alevlerin büyümesi üzerine çocukların olay yerinden uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşları 10 ila 12 arasında değişen 3 çocuğun kaydırağı "üşüdükleri" gerekçesiyle yaktığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı