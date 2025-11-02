Haberler

Üsküdar'da Yüksek Sesli Müzik Kavgası: Bir Kişi Bıçaklandı

Üsküdar Meydanı'nda yüksek sesle müzik dinleme yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Üsküdar'da yüksek sesli müzik kavgasında bir kişi bıçaklandı. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay 23.00 sıralarında Üsküdar Meydanında yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında yüksek sesle müzik dinleme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın kaçan faillerini yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
