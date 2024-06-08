Boğazın ortasında korku dolu anlar! Vapurdan düşen yolcu son anda kurtarıldı

İstanbul'da vapura binen bir kişi bilinmeyen nedenle denize düştü. Boğazın serin suyunda çırpınan adamı kıyı emniyetine bağlı ekipler kurtararak karaya çıkardı.

CAN SİMİDİ ATARAK KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Olay, Üsküdar açıklarında dün öğlen saatlerinde yaşandı. Seyir halinde olan yolcu vapurundaki bir yolcu bilinmeyen nedenle denize düştü. Denizde çırpınan yolcuyu kurtarmak için vapurdaki vatandaşlar denize can simidi attı.

DEVREYE KIYI EMNİYET EKİPLERİ GİRDİ

Atılan can simidine tutunmayan adamın yanına botla kıyı emniyet ekipleri geldi. Ekipler, denizde çırpınan yolcuyu bota alarak karaya çıkardı.

MERAKLI GÖZLERLE KURTARMA ANLARINI İZLEDİLER

Vapurda bulunan yolcular olan biteni heyecanla izlerken bir yandan da cep telefonu kameraları ile yaşananları kayda aldılar. Denize düşen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.