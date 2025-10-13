Uşak Üniversitesi, Tunus'ta Türk-Arap Üniversite Rektörleri Kongresi'nde İş Birliği Protokolleri İmzaladı

Arap Üniversiteler Birliği, Avrasya Üniversiteler Birliği ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ortaklaşa organize edilen "5. Türk-Arap Üniversite Rektörleri Kongresi" Tunus'un El Menar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kongreye Uşak Üniversitesi'nden Rektör Prof. Dr. Savaş'ın yanı sıra Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Kargın katıldı. Kongre kapsamında Rektör Prof. Dr. Savaş ve Doç. Dr. Kargın, birçok üniversite temsilcileri ile bir araya geldi.

9 Farklı Üniversite ile Ortak Çalışmalar Yapılacak

İkili iş birliğinin ön plana çıktığı görüşmede Uşak Üniversitesi ile Libya'daki AlJufra Üniversitesi ve Zawia Üniversitesi, Irak'taki Al-Kitab Üniversitesi ve Communication and Information Technology Üniversitesi, Sudan'da bulunan Alzaiem Alzhari Üniversitesi, Ürdün'deki Philadelphia Üniversitesi, Yemen'de bulunan Mahrah Üniversitesi, Birleşik Arap Emirliklerinde faaliyet gösteren Al Ain Üniversitesi ve Tunus'ta bulunan El Manar Üniversitesi ile iş birliği protokolü yapıldı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaş, yeni bir iş birliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, bu iş birliklerini artırarak uluslararası ortak ağları güçlendirdiklerini ifade etti.

Birçok ülke üniversitesi ile uluslararası ortak ağ oluşturduklarını, bu çalışmaları her akademisyen ve öğrenciye yurtdışı deneyimi kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Savaş, 9 farklı üniversite ile iş birliği protokolü imzaladıklarını dile getirdi.

İkili İşbirliklerimizi Her Fırsatta Artırdık

Rektör Savaş, "Uluslararası alandaki başarılarımız rakamlarla da kendini göstermektedir. 2018 yılında 10 olan ikili iş birliği sayımızı 101'e çıkardık. 67 olan Erasmus Anlaşma sayımızı 402'ye yükselttik. Mevlana Değişim Programı Anlaşma sayımızı 10'dan 47'ye çıkardık. "Gelen personel sayımız" 5 iken bu sayıyı 325'e yükselttik. "Giden personel sayımız" 2018'de 104 iken bugün bu sayı 374'e çıkmış durumda. Gelen öğrenci sayısı 2018'de 10 iken 85'e, giden öğrenci sayısı 2018'de 206 iken bugün bu sayı 500'e yükselmiş durumda. Her yıl düzenlediğimiz International Staff Week 2025 ülke ve katılımcı sayıları ile zirve yapmaktadır. Bu çalışmalar üniversitemizin uluslararası görünürlüğünü artırmaktadır. Bu iş birliklerini çok iyi değerlendirip bilimsel araştırmaların ve proje çalışmalarının yolunu açtık." Dedi.

Uşak Üniversitesi Tunus'ta düzenlenen "Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı"na da katılarak stant açtı. Stantta üniversitenin tanıtımı yapıldı. - UŞAK