Uşak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Uşak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Uşak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Ankara-Uşak karayolu üzerinde meydana geldi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Uşak'ta zincirleme kaza: 7 yaralı

UŞAK - Uşak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Uşak karayolunda V.A. idaresindeki 06 BDB 327 plakalı otomobil, hastane kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen H.Y. yönetimindeki 45 HD 773 plakalı Peugeot marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 45 HD 773 plakalı otomobil, önünde duran O.K.K. yönetimindeki 64 BK 309 plakalı Fiat marka otomobile, o da İ.U. yönetimindeki 64 ABK 781 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 06 BDB 237 plakalı otomobilin sürücüsü ve otomobillerde bulunan 6 yolcu, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - 3.Sayfa
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