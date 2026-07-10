Uşak'ta ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Uşak'ın Kayağıl köyünde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. 3 helikopter, 15 arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Uşak'ta tarım arazisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü.
Yangın, Uşak merkeze bağlı Kayağıl köyünün Karabol Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 3 helikopter, 15 arazöz, iş makineleri, itfaiye ekipleri ve ilk müdahale araçları sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - UŞAK