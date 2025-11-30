Uşak'ta Otomobil ile Sanatçı Orkestrasını Taşıyan Otobüs Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Uşak'ta otomobil ile sanatçı orkestrasını taşıyan otobüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Durak Mahallesi Gazi Bulvarı ile aynı mahalleye bağlı Günsazak Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.A. (36) idaresindeki 34 CVG 008 plakalı otomobil ile Gazi Bulvarı'ndan Günsazak Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen A.Ç. (27) yönetimindeki 34 VTT 39 plakalı sanatçı orkestrasını taşıyan otobüs çarpıştı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumunda bulunan Y.O. (28) ve S.T. (26) çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, otobüsün ünlü sanatçı Kıraç'ın orkestrasını, bugün Uşak'ta bir restoranda verdikleri konserin ardından kent merkezindeki otele götürdüğü öğrenildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. - UŞAK