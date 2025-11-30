Haberler

Uşak'ta Otomobil ile Sanatçı Orkestrasını Taşıyan Otobüs Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Uşak'ta Otomobil ile Sanatçı Orkestrasını Taşıyan Otobüs Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile sanatçı Kıraç'ın orkestrasını taşıyan otobüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta otomobil ile sanatçı orkestrasını taşıyan otobüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Durak Mahallesi Gazi Bulvarı ile aynı mahalleye bağlı Günsazak Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.A. (36) idaresindeki 34 CVG 008 plakalı otomobil ile Gazi Bulvarı'ndan Günsazak Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen A.Ç. (27) yönetimindeki 34 VTT 39 plakalı sanatçı orkestrasını taşıyan otobüs çarpıştı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumunda bulunan Y.O. (28) ve S.T. (26) çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, otobüsün ünlü sanatçı Kıraç'ın orkestrasını, bugün Uşak'ta bir restoranda verdikleri konserin ardından kent merkezindeki otele götürdüğü öğrenildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Silahlı çatışma çıktı! Kavganın adresi bir hayli ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda

Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
Ligden çekilen Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın tüm maçları 20-0 kabul edildi

Ligden çekilmeleri kesinleşti! Tüm maçları hükmen yenik sayıldılar
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Kurultaya katılmayıp Sabah'a konuşan Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere 'hodri meydan'

Röportajı eleştirileri toplayan Kılıçdaroğlu'ndan 'hodri meydan'
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı

Erdoğan, gece yarısı kritik ismi görevden aldı
Galatasaray'ın rakibi Monaco, PSG'ye patladı

Galatasaray'ın rakibi Monaco, PSG'ye patladı
Sezonu kapattı denilen Neymar maça çıktı, rakiplerini sahadan sildi

Sezonu kapattı denmişti! Maça çıktı, rakiplerini sahadan sildi
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.