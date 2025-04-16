Uşak'ta Motosiklet ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü

Uşak'ta motosiklet ile tır çarpıştı: 1 ölü

UŞAK - Uşak'ta motosiklet ile tırın çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir- Ankara karayolu Hacıkadem kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harun Raşit Cengiz yönetimindeki 64 BF 155 plakalı motosiklet sürücüsü merkez istikametine seyir halindeyken, aynı istikamette ilerleyen Türkmenistan uyruklu B.B. idaresindeki A06393AG plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, sürücüsü ise dorsenin tekerlerine sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsü Cengiz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cengiz'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.