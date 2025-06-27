Uşak'ta Kooperatif Seçimlerinde Kavga: Şoför Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde kooperatif seçimlerinde çıkan kavganın sonrasında yolda fenalaşan şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde Banaz Özlem Tur Yolcu Taşımacılığı Kooperatifi binasında mevcut başkan Cengiz Akkaş ile Nezih Candoğan arasında seçim oldu.

Seçim sonuçlarında Nezih Candoğan 1 oy farkla seçimi kazanmasının ardından şoförler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga daha sonra bazı üyelerin araya girmesi sonucu taraflar ayrıldı.

Olay yerinden aracıyla ayrılan kooperatif üyesi olan Ahmet Dülger (55) yolda giderken fenalaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, Dülger sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dülger, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ahmet Dülger'in cenazesi kesin ölüm sonucu için otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatırken polis ekiplerince 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - UŞAK