Ürküten görüntü! Başıboş köpekler çocuk parkını istila etti

Birçok vatandaşımızın ölümüne birçok vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan başıboş köpeklerle ilgili atılacak adımlar merakla beklenirken gelen bir görüntü sorunun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bahsi geçen görüntüde 20'ye yakın sokak köpeğinin bir çocuk parkını istila ettiği görülüyor. Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan görüntü sonrası vatandaşlar yetkilileri acil adım atmaya çağırdı.

"PARKLAR ÇOCUKLAR EĞLENSİN DİYE YAPILIR"

Sosyal medyada elden ele dolaşan fotoğrafın altına "Memleketten manzaralar, kime teşekkür edelim", "Türkiye yirmi yıl geride", "Bizim ülkede her şeyin iyice bir şeyini çıkarmadan bir şey yapamıyoruz", "Her yer aynı ki... Çocuk parkları itlerin doğal yaşam alanı olmuş. Orada beslenip orada çoğalıyorlar" "Parklar çocuklar eğlensin diye yapılır. Ülkedeki bütün parkları yırtıcı başı boş köpekler istila etmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.