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Ürküten görüntü! Başıboş köpekler çocuk parkını istila etti

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Türkiye'nin acil çözüm bekleyen sorunlarından biri olarak gösterilen başıboş köpek sorunu için henüz net bir adım atılmış değil. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken çekilen bir fotoğraf karesi "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Birçok vatandaşımızın ölümüne birçok vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan başıboş köpeklerle ilgili atılacak adımlar merakla beklenirken gelen bir görüntü sorunun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bahsi geçen görüntüde 20'ye yakın sokak köpeğinin bir çocuk parkını istila ettiği görülüyor. Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan görüntü sonrası vatandaşlar yetkilileri acil adım atmaya çağırdı.

Ürküten görüntü! Başıboş köpekler çocuk parkını istila etti

"PARKLAR ÇOCUKLAR EĞLENSİN DİYE YAPILIR"

Sosyal medyada elden ele dolaşan fotoğrafın altına "Memleketten manzaralar, kime teşekkür edelim", "Türkiye yirmi yıl geride", "Bizim ülkede her şeyin iyice bir şeyini çıkarmadan bir şey yapamıyoruz", "Her yer aynı ki... Çocuk parkları itlerin doğal yaşam alanı olmuş. Orada beslenip orada çoğalıyorlar" "Parklar çocuklar eğlensin diye yapılır. Ülkedeki bütün parkları yırtıcı başı boş köpekler istila etmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Sokak Köpeği 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Yiğit BARUT:

MAMA LOBİSİ YÜZÜNDEN ŞU DÜŞDÜĞÜMÜZ HALE BAK ARTIK SOKAKLARA ÇIKAMIYORUZ ÇOCUKLARIMIZI PARKLARA BAHÇELERE GÖNDEREMİYORUZ. BU SORUNA KÖKÜNDEN BİR NEJDER VURULMASI OLMAZSA OLMAZDIR.

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MASARİ:

YETKİLİLER DUYARSIZ.

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Hacı Şembeki:

Köpek Parkı....Çocuk Parkı Değil.

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