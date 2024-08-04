Ürgüp'te çamlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çamlık alanda başlayan yangını söndürmek için yoğun çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mazı köyünde arazi yangını çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, bölgeye çevre ilçe ve köylerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerini tehdit eden alevleri söndürmek için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. - NEVŞEHİR