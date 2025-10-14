Haberler

Ünye'de Epilepsi Nöbeti Geçiren Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Ünye'de Epilepsi Nöbeti Geçiren Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren bir kamyonet sürücüsü, kontrolünü kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren kamyonet sürücüsü, park halindeki araçlara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Liseler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 KD 921 plakalı kamyoneti ile seyir halinde olan Recep Karakullukçu, epilepsi nöbeti geçirdi. Bu esnada kamyonet kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 3 tekerlekli elektrikli bisiklete ve otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Recep Karakullukçu, ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonet sürücüsünün kaldırıma çıktığını gören çevredeki esnafın paniklediği görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye bomba talep: Ocak'ta bize gönderin

Fenerbahçe'ye bomba talep: İrfan'ı ocak ayında bize verin
İsrail, ateşkesin en önemli şartını şimdiden ihlal etti

İsrail, ateşkesin en önemli şartını şimdiden ihlal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.