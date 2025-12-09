Gazeteci Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturması büyüyor. Ünlü spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet'in gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından şimdi de Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı.

MEHMET AKİF ERSOY GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, magazin, sanat ve medya dünyasını sarsan ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması büyüdü. Soruşturma ekipleri, son olarak Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ismine ulaştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Mehmet Akif Ersoy'u kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

3 SPİKER GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, geçtiğimiz günlerde jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra ATK'ye sevk edilmişti. Şüphelilerin, ATK'deki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenilmişti.