Haberler

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aralarında haber ünlü haber spikerlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması genişledi. Son olarak Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması büyüyor. Ünlü spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet'in gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından şimdi de Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı.

MEHMET AKİF ERSOY GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, magazin, sanat ve medya dünyasını sarsan ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması büyüdü. Soruşturma ekipleri, son olarak Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ismine ulaştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Mehmet Akif Ersoy'u kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

3 SPİKER GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, geçtiğimiz günlerde jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra ATK'ye sevk edilmişti. Şüphelilerin, ATK'deki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenilmişti.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur

DEM'li Sakık'ın MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
EPDK'dan şarj hizmetlerine modernizasyon hamlesi

O araçlara sahip olanlar dikkat! Artık daha indirimli olacak
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıGürol Gavgali:

Aklı başında kafası çalışan herkesi aliyolar allah sonumuzu hayretsin

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi com:

Sonumuzun hayırlı olabilmesi için, İYİ olmalıyız ancak tabi İYİ olurken, kabul etmeliyizki Kainat Şans eseri var olmuşdur. Yani Kainat ın şans eseri var olmuş olduğunu iyice anlamadan, iyi olabilmek zor olabilir. Çünkü beyinin tamca anlaması gerekiyor YOKLUK nedir, HİÇLİK nedir ve neden Kainat şans eseri var olmuş.

yanıt0
yanıt4
Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

aklı başında dediklerin hep içiyor ama

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Şaşırtmadı.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet aslan:

Allah bir daha çıkarmayı nasip etmesin inşallah

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi com:

Allah kelimesinin gerçek anlamı galiba EN BÜYÜK ŞEY miş. Yani Arabistan da eski zamanlarda ALLAH kelimesi galiba o anlamda icaat edilmiş olabilir. En büyük şey için ALLAH demişler ve Allah în hep var olduğunu söylemişler. En büyük şey YOKLUK dur yani HİÇLİK. Belki hiçlik için demişler EN BÜYÜK ŞEY. Yani ALLAH.

yanıt0
yanıt0
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede boğuşan gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi

Gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti

Galatasaray'ın bitiremediği transferi istiyor! İşte o isim
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Kafede boğuşan gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi

Gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
17 futbolcusu bahis cezası alan kulübün teknik direktörü, vali ve belediye başkanından yardım istedi

17 futbolcusu bahis cezası aldı! Sahaya çıkaracağı bir takımı bile yok
Mert Hakan'ın oynadığı kupon ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına yaptığı tahmin bomba

Oynadığı kupon ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına yaptığı tahmin bomba
Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi

Kahraman şehidimizin oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Galatasaray U19, Monaco U19'a direnç gösteremedi

Galatasaray U19, Monaco U19'a farklı kaybetti
title