Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

İngiliz süpermodel Georgina Cooper'ın - 'Cool Britannia'nın simgesi ve Kate Moss'un arkadaşı - evliliğinden birkaç ay sonra 46 yaşında bir Yunan adasında trajik bir şekilde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Jade Parfitt, Erin O'Connor, Jodie Kidd ve Helena Christensen gibi podyum arkadaşları, onu "bir ışık huzmesi" ve "sektördeki başarıları muazzam" biri olarak nitelendirerek taziye mesajları paylaştı.

Georgina, 21 Ekim'de eşiyle birlikte Kos'taki Marianna otel dairelerinde kalırken rahatsızlandı ve otel personeli ambulans çağırdı. Önce adanın ana hastanesine kaldırıldı, ancak durumu o kadar ciddiydi ki doktorlar daha iyi imkanlara sahip Girit'e hava ambulansıyla nakledilmesini sağladı.

Beş gün yoğun bakımda kalan Cooper'ın cenazesi geçen hafta İngiltere'ye gönderildi. Kos'taki bir kaynak, "20 yılı aşkın süredir buraya tatile geliyordu. Ailesi otel sahiplerinin arkadaşıydı ve kendisi de onların iyi bir dostuydu" dedi.

"Temmuz ayında balayı için geldi ve Ekim'de tekrar tatil için geldi. Eve dönmesine bir gün kala hastalandı. Georgina Yunanistan'ı çok severdi ve sürekli buraya gelirdi ama sağlık sorunları vardı ve daha önce de burada hastalanmıştı. Ancak bu çok aniydi ve hepimiz için bir şok oldu. Mayıs ayında yaşayacak bir yer bulmak ve belki bir iş kurmak için tekrar geleceğinden bahsediyordu. Çok üzücü."

Eski menajeri Dean Goodman, "Yunanistan'ı seviyordu ve yeni kocasıyla tekrar gideceğini söylemişti. Ancak iki hafta önce orada trajik bir şekilde vefat etti. Georgina Covid sırasında hastaydı ve bazı sağlık sorunları gelişmişti, hastaneye girip çıkıyordu. Ancak geleceğe dair planları vardı. Yeni evlenmişti ve hayatını dört gözle bekliyordu. Herkes yıkılmış durumda. O gerçek bir süperstarı" dedi.