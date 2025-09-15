Ünlü şef aynı gün içinde üç banka birden soydu

ABD'nin tanınmış İtalyan mutfağı şeflerinden Valentino Luchin, 10 Eylül Çarşamba günü şehir merkezinde üç banka şubesini aynı gün içinde soymakla suçlanarak tutuklandı.

İFLASTAN SUÇA: DÜŞÜŞÜN BAŞLANGICI

İtalya'dan 1993 yılında ABD'ye göç eden Luchin, San Francisco'nun köklü restoranlarından Rose Pistola'da başladığı kariyerinde hızla yükseldi. Ardından eşiyle birlikte kendi restoranı Ottavio'yu açtı. Ancak restoran 2016 yılında kapandı ve çift, 2015'te mali sorunlar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Bu dönem, şefin hayatında kırılma noktası oldu.

İLK SOYGUNUNU 2018'DE YAPTI

Luchin'in adli siciline ilk kez 2018 yılında, Orinda'da bir banka soygunu nedeniyle işlem yapıldı. Sahte silah, eldiven ve güneş gözlüğüyle girdiği bankadan 18 bin dolar alarak kaçan Luchin, kısa süre sonra yakalandı. O dönem, hapishaneden verdiği bir röportajda, planının yanlış olduğunu kabul etmiş, gerçek silah kullanmadığını vurgulamış ve mağdur banka çalışanına özür mektubu yazdığını belirtmişti.

AYNI GÜNDE ÜÇ BANKA SOYDU

Aradan geçen 7 yılın ardından Luchin, bu kez çok daha cesur bir suçla gündeme geldi. San Francisco Emniyeti'ne göre, 10 Eylül Çarşamba günü, Central District bölgesindeki üç ayrı banka şubesine arka arkaya girerek soygun girişiminde bulundu. Her birinde çalışanlara el yazısıyla yazılmış notlar vererek para talep etti. En az bir banka çalışanı, tehdit algılayarak parayı teslim etti.

KISA SÜREDE YAKAYI ELE VERDİ

Polis, bölgede yaşayan görgü tanıklarının ifadeleri sayesinde Luchin'i kısa sürede yakaladı. Şu anda San Francisco County Hapishanesi'nde tutuklu bulunan şef, birden fazla soygun ve soygun girişimiyle suçlanıyor.

"MUTSUZLUK VE ÇARESİZLİK, İNSANI ASLA YAPMAM DEDİĞİ ŞEYLERE SÜRÜKLEYEBİLİYOR"

2018'deki soygunun ardından verdiği röportajda, "Mutsuzluk ve çaresizlik, insanı asla yapmam dediği şeylere sürükleyebiliyor." diyen Luchin'in yeniden suç işlemesi, geçmişteki pişmanlık sözlerinin boşa çıkmış olabileceği yorumlarına neden oldu. Bir dönemin prestijli mutfaklarında iz bırakan şefin, bu kez yıllar süren borçlar ve hayal kırıklıkları arasında daha karanlık bir yol seçtiği görülüyor.