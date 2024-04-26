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Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı

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Kartal'da bir rezidansta birlikte olduğu müteahhit Ömer Öktem tarafından tabancayla vurularak öldürülen estetisyen Selin Yalın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı. Genç kadın bugün son yolculuğuna uğurlanırken şarkıcının cenazeye katılmaması dikkat çekti.

Estetisyen Selin Yalın, Kartal'da lüks bir rezidansta bir süredir beraber olduğu müteahhit Ömer Öktem tarafından silahla vurulup katledildi. Genç kadının şarkıcı Yalın'ın kuzeni olduğu öğrenildi.

CENAZEYE KATILMADI

Öktem, cinayetin ardından kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Ömer Öktem cinayeti itiraf etti. Rezidansta öldürülen Selin Yalının ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Maltepe Merkez Camiinde Cuma namazının ardından estetisyen Selin Yalın'ın cenaze namazı kalındı. Yalın'ın aile yakınları gözyaşı döktü. Selin Yalın'ın Başıbüyük Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzenin cenaze namazına katılmadığı görüldü.

Öldürülen estetisyen Selin Yalın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı

Öldürülen estetisyen Selin Yalın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı

Öldürülen estetisyen Selin Yalın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı

Öldürülen estetisyen Selin Yalın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı

Öldürülen estetisyen Selin Yalın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı

Öldürülen estetisyen Selin Yalın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Maltepe Kartal Yalın Hukuk 3.Sayfa Magazin Haberler

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