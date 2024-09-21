Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
52 yaşındaki ünlü şarkıcı Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı Hilton'da sahnede şarkısını söylerken aniden fenalaştı. Kalp masajı yapılan Arolat, ambulansa nabız olmadan bindirildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arolat'ın kurtarılamadığı öğrenildi.
Ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 52 yaşındaki şarkıcının İstanbul Kozyatağı Hilton'da sahnede şarkısını söylerken aniden fenalaştığı kalp masajı yapılan şarkıcının kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı bildirildi.