Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! 'Psikolojik olarak çökmüş durumdayım'

Kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Aydilge, sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. Daha önce kalçasındaki labrum yırtığı sebebiyle ameliyat olan Aydilge, bu kez uzun süredir devam eden ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

PSİKOLOJİK OLARAK SOR BİR SÜREÇ YAŞIYOR

Hastane odasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Aydilge, yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarım nedeniyle yeni operasyonlar geçireceğim" ifadelerini kullandı. Hayranlarının desteğinden büyük moral bulduğunu belirten Aydilge, yaşadığı psikolojik çöküntüyü de şu sözlerle dile getirdi: "Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz."

Öte yandan, yalnızca kendi sağlığıyla değil, toplumsal olaylarla da ilgili mesajlar veren sanatçı, özellikle gençlerin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini vurguladı. "Şiddet uygulanmayıp saygı duyulması çok önemli. Provokasyon yapan, araya sızan, şiddet saçan kötü niyetli grupların da hemen ayrıştırılması lazım" diyerek birlik ve adalet çağrısında bulundu.