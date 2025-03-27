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Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! "Psikolojik olarak çökmüş durumdayım"

Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!
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Şarkıcı Aydilge, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda fiziksel ve psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Aydilge, sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. Daha önce kalçasındaki labrum yırtığı sebebiyle ameliyat olan Aydilge, bu kez uzun süredir devam eden ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

PSİKOLOJİK OLARAK SOR BİR SÜREÇ YAŞIYOR

Hastane odasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Aydilge, yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarım nedeniyle yeni operasyonlar geçireceğim" ifadelerini kullandı. Hayranlarının desteğinden büyük moral bulduğunu belirten Aydilge, yaşadığı psikolojik çöküntüyü de şu sözlerle dile getirdi: "Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz."

Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! 'Psikolojik olarak çökmüş durumdayım'

Öte yandan, yalnızca kendi sağlığıyla değil, toplumsal olaylarla da ilgili mesajlar veren sanatçı, özellikle gençlerin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini vurguladı. "Şiddet uygulanmayıp saygı duyulması çok önemli. Provokasyon yapan, araya sızan, şiddet saçan kötü niyetli grupların da hemen ayrıştırılması lazım" diyerek birlik ve adalet çağrısında bulundu.

Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! 'Psikolojik olarak çökmüş durumdayım'

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımustafa ulubey:

bu kim a.g

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Yorum Beğenme41
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

ülkemizin önemli düşünce insanı prof cemil meriç2in harika bir sözü vardır: NAMAZ KILINAN YERDE PSİKOLOJİYE, ZEKAT VERİLEN YERDE SOSYOLOJİYE GEREK YOKTUR. islamın YAŞANDIĞI zaman, insana ve topluma ne kadar güzel etki ettiği ancak bu kadar güzel özetlenir. namazla, sonsuz kudret sahibi olan yaratıcıya sığınanın psikolojisi kolay kolay yıkılmaz. eşit gelir dağılımı için zenginden alıp fakire vermek de sosyolojik sorunların çoğunu ortadan kaldırır.

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

neyi ünlü bunun?

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

müzikle uğraşan Kurana yaklaşamaz, çünkü içi daralır, nefsi azmıştır onun, sürekli coşmak uçmak ister.

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

müzik şeytanın ruhunun gıdasıdır nefsi azdırır ruhu köreltir bu yollara girenlerin sonunun böyle olması gayet doğal

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Haber YorumlarıHALİS ER:

kes sesini seni merak eden yok ölüm günün gelince byeeeee

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