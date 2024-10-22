Ünlü repçi, sokakta zincir kolyesini almaya çalışan soyguncular tarafından öldürüldü
Ohio'da 'Baby Shark' remixiyle tanınan 22 yaşındaki rapçi Michael Robinson, bir sokak soygunu sırasında hayatını kaybetti. Saldırgan, Robinson'ın boynundaki zinciri istedi ve genç rapçi kolyeyi vermemesi üzerine saldırgan silahını ateşledi. Polis, cinayet zanlısı Mahamood Hassan'ı yakaladı. Robinson'ın YouTube kanalında 100 binden fazla takipçisi bulunuyordu ve 'Baby Shark' şarkısının remixiyle milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ohio'da trajik bir olay yaşandı. 'Baby Shark' remixiyle tanınan 22 yaşındaki rapçi Michael Robinson (Ralan Styles), bir sokak soygunu sırasında hayatını kaybetti.
Columbus Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay dün gece yaşandı. Saldırgan, genç rapçinin boynundaki zincir kolyeyi istedi. Robinson'ın kolyeyi vermemesi üzerine silahını ateşledi. Olay yerinde hayatını kaybeden rapçinin cesedi, yakındaki bir binada bulundu.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 24 yaşındaki şüpheli Mahamood Hassan'ı birkaç sokak ötede yakaladı. Şüpheli, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomeni olan Robinson'ın YouTube kanalında 100 binden fazla takipçisi bulunuyordu. 'Baby Shark' şarkısının remixiyle milyonlarca izlenmeye ulaşan genç rapçi, son olarak "Polyamorous" adlı şarkısını yayınlamıştı.
Rapçinin kardeşi Lil' Goat, Instagram'dan yaptığı duygusal paylaşımda, "Hala bunun bir şaka olduğunu umuyorum. Kalbim paramparça" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Robinson'ın hayranları ve müzik dünyasından arkadaşları sosyal medyada taziye mesajları paylaşıyor.
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