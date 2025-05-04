Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti

Selim Naşit Özcan'ın oğlu ve Adile Naşit'in yeğeni ünlü oyuncu Naşit Özcan tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu. Naşit 27 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

"IŞIKLAR İÇİNDE UYU ARKADAŞIM"

Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Süha Uygur, Özcan'ın vefatının ardından yayımladığı mesajda, "Naşit Özcan'ı kaybettik… İbbşt ailesi ve Tiyatro camiamızın başı sağ olsun. Işıklar içinde uyu arkadaşım" ifadelerini kullandı.

"HIZLA EKSİLİYORUZ"

Sinema oyuncusu Erhan Yazıcıoğlu ise yayımladığı başsağlığı mesajında, "Naşit'i de kaybettik. Hızla eksiliyoruz. Çok üzgünüm. Meslektaşlarıma ve Tiyatro sevenlere başsağlığı diliyorum. Yolu ışıklı olsun" dedi.

NECİP NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Naşit Özcan; Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan ile Rum Sotiriya Hanım'ın oğlu olarak 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğdu. 1971'de Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı 'Ben Çalmadım' adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Necip Naşit Özcan, 1977'de Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro kariyerine başladı.

1979 - 1980 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimi alan Necip Naşit Özcan, Akbank Çocuk Tiyatrosu, Nejat Uygur Tiyatrosu, Şan Müzikholü, Abdullah Şahin Tiyatrosu gibi çeşitli tiyatrolarda çalıştıktan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı.

Birçok oyunun yönetmenliğini de yapan Necip Naşit Özcan, 18 TV dizisi ve 4 sinema filminde rol aldı.