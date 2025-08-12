Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, babasını son yolculuğuna uğurladı

"Aşk-ı Memnu", "Muhteşem Yüzyıl","Mucize Doktor", "Ufak Tefek Cinayetler", 'Mahkum' ve '7. Koğuştaki Mucize' gibi yapımlarda aldığı rollerle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu'nun babası hayatını kaybetti.

ACI HABERİ KENDİSİ DUYURDU

Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 37 yaşındaki ünlü oyuncu, 'Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu'nu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum. Konuşacak halim yok. Nolur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler.' ifadelerini kullandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Merhum Yiğit Köseoğlu, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. 2.Sayfa'nın aktardığı görüntülerde, uzun süre boyunca babasının tabutuna sarılan Köseoğlu'nun gözyaşları döktüğü görüldü.

MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Köseoğlu'nu bu acılı gününde oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı. Sinem Ünsal, Ersoy Nezir Çınarlı ve Hazal Türesan zor gününde meslektaşlarının yanında oldu.