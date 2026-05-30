Haberler

Kılıçdaroğlu, Uşak Belediyesi'nde olanlara atıfta bulundu: Baba ocağının kitabında yazar mı?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 2 buçuk yıl sonra parti genel merkezine gitti. Partililer tarafından karanfillerle karşılanan Kılıçdaroğlu, "Sizin o her fırsatta dilinize doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak belediyesinde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu?" ifadelerine yer verdi.

  • Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirildi.
  • Kılıçdaroğlu, Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına atıfta bulunarak 'baba ocağında rüşvet olur mu?' şeklinde eleştiriler yöneltti.
  • Kılıçdaroğlu, parti kapatma durumunda yeni parti kurulmasına hazır olduklarını belirtti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez parti genel merkezine gitti.

UŞAK BELEDİYESİ'NDE OLANLARA ATIFTA BULUNDU 

Burada toplanan partililer tarafından karanfillerle karşılanan Kılıçdaroğlu, Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin çarpıcı bir çıkışa imza attı. Kılıçdaroğlu, "Sizin o her fırsatta dilinize doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak belediyesinde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu?" ifadelerine yer verdi.

"YENİ PARTİ İÇİN HAZIRIZ DİYENLER..."

"Nasıl yol yürüyeceğimize siz karar vereceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu, "Kapatma olursa yeni parti için hazırız diyenler iyi bilsin ki, ülkeye, millete hizmet etmeyi şiar edinenlerin partisi. Hiçbir CHP'li çift ajandalı değildir. CHP, mandacılara ya istiklal ya ölüm diyenlerin partisidir. Arınacağız, önce CHP sonra Türkiye arınacak. Bu milletin dertlerini de unutmayacağız" dedi. 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Derhal kurultay yapın, partiyi seçilmiş genel başkana kavuşturun

7 km uzaklıktan Kılıçdaroğlu'na seslendi! "Derhal" deyip çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

Ünlü oyuncunun transparan tarzına yorum yağdı
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber

Mourinho'dan Arda'ya kötü haber
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Kent ayağa kalktı! Emniyet müdürü bile sahaya indi
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!

Ünlü oyuncu gittiği mekandan sloganlar eşliğinde kovuldu