Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi

Real Housewives of Salt Lake City yıldızı Britani Bateman, eski kayınvalidesinden aldığı 100 bin doları geri ödemediği iddiasıyla mahkemeye verildi. 87 yaşındaki Sandra Underwood, 53 yaşındaki gelini Britani'ye karşı bu ay dava açarak 2021 yılında güven fonu adı altında verdiği paranın geri ödenmediğini iddia etti.

Davaya göre Britani bu parayı kişisel çıkarları için kullandı ve anlaşmaya uymadı. Sandra, paranın yasal faizle birlikte geri ödenmesini, avukatlık ücretlerini ve zararının üç katına kadar tazminat talep ediyor. Bu dava, Britani'nin karmaşık aile hayatının sadece bir parçası.

Mart 2023'te eski eşi John Scott Underwood'dan boşanan Britani, kendisini banka hesaplarını boşaltmak, ortak şirketlerden dışlamak ve iş fonlarını kişisel harcamalarda kullanmakla suçlamıştı. Eski çiftin Starwood Group emlak geliştirme şirketi, Pure Productions eğlence prodüksiyon şirketi ve Millcreek Builders inşaat şirketi gibi ortak işletmeleri bulunuyor.

Ayrı bir davada Britani, 6.5 yıllık evliliğinde duygusal istismar gördüğünü iddia etti. Eski eşinin günde birden fazla cinsel ilişki talep ettiği, giyim, makyaj ve parfüm seçimlerini kontrol ettiği ve aşırı kontrolcü davrandığını öne sürdü. John Underwood'un avukatı bu iddiaları reddederek yanlış ve abartılı iddialar olduğunu belirtti ve Britani'nin daha önce açtığı üç davanın reddedildiğini söyledi.

Britani, Real Housewives of Salt Lake City'ye geçen sezon katıldı ve emlak acentesi olarak da çalışıyor. Mormon topluluğunun aktif üyesi olan Britani, programa katıldıktan sonra diğer oyuncularla tartışmalar yaşadı ve özel konuşmaları gizlice kaydettiği iddia edildi. Şu anda ünlü müzisyen Donny Osmond'un yeğeni Jared Osmond ile ilişkisi bulunuyor.

Britani henüz davalara yanıt vermedi ve tüm hukuki süreçler devam ediyor. Yakında duruşmalar planlanıyor. Bu gelişmeler, reality TV dünyasında kişisel hayatın ne kadar karmaşık olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.