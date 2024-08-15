Üye Girişi
Haberler

Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York-Dublin portalında göğüslerini gösteren model Ava Louise, şimdi de babasının mezarında cinsel içerikli video çektiğini iddia etti. Bu davranışın kendisini "iyileştirdiğini" ve "arındırıcı" olduğunu söyleyen Ava, "Babasız olmam beni bu işe yönlendirdi" dedi. Ancak bu eylem sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar, Ava'nın davranışını sert bir şekilde kınayarak saygısızlık olarak nitelendirdi.

Model Ava Louise, New York- Dublin portalında göğüslerini gösterdikten sonra, bu kez babasının mezarında cinsel içerikli bir video çektiğini iddia ederek büyük tepki topladı. Model Ava Louise, bu davranışının kendisini "iyileştirdiğini" öne sürdü.

Ava'nın portaldaki eylemi canlı yayının kesilmesine neden olmuştu. Ölüm tehditleri almasına rağmen, şimdi de babasının mezarında çektiği videoyla yeniden tartışma yarattı.

Yetişkin içerik üreticisi Ava, son eylemini "arındırıcı" olarak nitelendirdi ve "Babasız olmam beni bu işe yönlendirdi. Yarattığım şeyin, kadınların erkekler ve baba figürleri tarafından terk edilmesiyle yaşadıkları travmayı yansıttığını düşünüyorum," dedi.

11 Ağustos'ta gerçekleşen olay sonrası Ava, Instagram'da mezar başında çekilmiş kışkırtıcı fotoğraflar paylaştı. Gönderi hızla binlerce beğeni aldı, ancak sosyal medya kullanıcıları bu eylemi sert bir şekilde kınadı.

Yorumlar arasında "Bu sadece saygısızlık", "Neden böyle bir şey yaparsın ki?", "Bu yeni bir dip nokta" gibi tepkiler yer aldı.

Model, New York-Dublin portalının yeniden açılmasına rağmen, eyleminin tamamen suçlanamayacağını iddia etti. " New York'ta üstsüz dolaşmak yasal. O sırada portaldaki insanlar güzel tepki verdiler. Ben sadece göğüslerimin uluslararası olmasını istedim," diye açıkladı.

Bu olaylar, sosyal medyada şok ve tartışma yaratmaya devam ediyor, etik sınırlar ve kişisel travmaların ifade biçimleri üzerine sorular gündeme getiriyor.

Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Sosyal Medya New York New York 3-sayfa Dublin Baba 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu? Gündoğdu BIST kodu ne? Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor? 16 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ankara elektrik kesintisi! 16 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Ankara elektrik kesintisi! 15 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Rapid Wien maçı şifresiz mi? Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sukulentler nasıl sulanır, neden yaprak döker ve nasıl büyür? Sukulentler güneşi sever mi? 15 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı? İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Ağustos İstanbul arızası olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Emrullah Akpunar kimdir, kaç yaşında? Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar hangi partiye geçti? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak?
title