Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi

Model Brooks Nader, Paris'teki Grand Palais partisine katıldığı gece, kıyafet seçimi nedeniyle büyük bir skandal yaşadı. 28 yaşındaki model, sadece bir değil, aynı anda iki ayrı gardırop kazası geçirerek tüm bakışları üzerine çekti.

Kız kardeşi Sarah Jane ile birlikte katıldığı davette, Brooks'un tercihi göğüs kısmında korse detaylı, uzun ve kirli kahverengi bir elbiseydi.

Nader'in kıyafeti, inanılmaz derecede derin bir yakaya sahipti ve sütyensiz göğüslerini belirgin şekilde sıkıştırıyordu. Magazin fotoğraflarında, modelin göğüs uçlarının elbisenin üstünden dışarı fırladığı açıkça görüldü.

Elbisenin ön tarafında, göğüs hizasındaki korse kilidi dışında, boydan boya devasa bir yırtmaç vardı. İşin riski, Brooks'un iç çamaşırı giymemeyi tercih etmesiyle katlandı. Tahmin edilebileceği gibi, yanlış bir hareket veya rüzgar nedeniyle mahrem bölgeleri tamamen açığa çıktı ve bu, gecenin en utanç verici anlarından biri oldu.

Brooks Nader'in bu tür cesur tercihlere yabancı olmadığı biliniyor. Daha geçen hafta Milano Moda Haftası'nda sütyensiz, derin V yakalı pırıltılı bir elbiseyle boy göstermişti.

Model, kariyerinde modellik dışında televizyon dünyasında da yer alıyor. Geçen yıl Dancing With The Stars yarışmasında profesyonel dansçı Gleb Savchenko ile partner olmuş ve yarışmayı dokuzuncu sırada tamamlamıştı. Ayrıca bu yıl, dört kız kardeşiyle birlikte kariyerlerini ve moda tutkularını anlatan Love Thy Nader adlı reality şovunu başlattı.