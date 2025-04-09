ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazlarını keser

Trump yönetiminden Avrupa'ya 'Boğaz kesme' tehdidi
Çin'den ABD'ye vergi misillemesi! Savaş iyice kızışıyor

Çin'den ABD'ye yeni misilleme! Yarından itibaren uygulanacak
Yılmaz Tunç'tan bakanlık önünde çadır kuran Tanal'a: Direkt makama gelseydi, çay da söylerdik

Bakan Tunç'tan Mahmut Tanal'ın çadırlı eylemine ilk yorum
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi

Komşuda hayat durma noktasına geldi

Ünlü komedyen dondurma yedikten sonra hastanelik oldu

Ünlü komedyen dondurma yedikten sonra hastanelik oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikalı ünlü komedyen Jeff Ross, burrata dondurma yedikten sonra alerjik bir reaksiyon geçirerek hastaneye kaldırıldı. Dudakları şişen 59 yaşındaki Ross, "Dondurma gerçekten çok lezzetliydi. Büyün geceyi acil serviste geçirdim" dedi.

"Torching 2024: A Roast of the Year" ve "Historical Roasts" gibi yapımlarla adından söz ettiren Amerikalı stand-up sanatçısı Jeff Ross, Kaliforniya'daki tek kişilik şovu Take a Banana for the Ride'ın açılış gecesinden sonra bir restorana gitti.

DONDURMADAN SONRA HASTANELİK OLDU

Burada "burrata dondurma" yiyen ünlü komedyen, kısa bir süre içerisinde alerjik reaksiyon geçirerek hastaneye kaldırıldı. Alerji nedeniyle dudakları ve yüzü şişen komedyen bu hallerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Geçirdiği ilk alerjik reaksiyon olduğunu ifade eden Ross, "Burrata çok lezzetliydi. gerçekten lezzetli. Ama dudaklarım patladı ve büyün geceyi acil serviste geçirdim." dedi. Komedyenin arkadaşları ve sevenleri paylaşımın altına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ünlü komedyen dondurma yedikten sonra hastanelik oldu

BURRATA DONDURMANIN İÇİNDE NE VAR?

İçerisinde mozzarella peynir, krema ve İtalyan peyniri bulunan burrata dondurmadaki hangi besinin Jeff Ross'un vücudunda alerjik reaksiyona neden olduğu henüz tam olarak bilinmiyor. Ünlü komedyen, en kısa zamanda sahnelere yeniden döneceğini belirtti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.