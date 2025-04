Ünlü komedyen dondurma yedikten sonra hastanelik oldu

"Torching 2024: A Roast of the Year" ve "Historical Roasts" gibi yapımlarla adından söz ettiren Amerikalı stand-up sanatçısı Jeff Ross, Kaliforniya'daki tek kişilik şovu Take a Banana for the Ride'ın açılış gecesinden sonra bir restorana gitti.

DONDURMADAN SONRA HASTANELİK OLDU

Burada "burrata dondurma" yiyen ünlü komedyen, kısa bir süre içerisinde alerjik reaksiyon geçirerek hastaneye kaldırıldı. Alerji nedeniyle dudakları ve yüzü şişen komedyen bu hallerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Geçirdiği ilk alerjik reaksiyon olduğunu ifade eden Ross, "Burrata çok lezzetliydi. gerçekten lezzetli. Ama dudaklarım patladı ve büyün geceyi acil serviste geçirdim." dedi. Komedyenin arkadaşları ve sevenleri paylaşımın altına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

BURRATA DONDURMANIN İÇİNDE NE VAR?

İçerisinde mozzarella peynir, krema ve İtalyan peyniri bulunan burrata dondurmadaki hangi besinin Jeff Ross'un vücudunda alerjik reaksiyona neden olduğu henüz tam olarak bilinmiyor. Ünlü komedyen, en kısa zamanda sahnelere yeniden döneceğini belirtti.