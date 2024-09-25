Ünlü Instagram modeli, diş tedavisi sırasında kendisine uyuşturucu veren dişçisinin tecavüzüne uğradı

Romanya'da ünlü Instagram modeli Stefania Costache'nin, diş tedavisi için gittiği dişçisi tarafından uyuşturulup kaçırıldığı ve tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

Olay, Ocak 2020'de meydana geldi. 240 bin takipçisi olan 'Lolrelai' lakaplı Costache, diş sorunları için dişçi Costin Iulian Berechet ile iletişime geçti. Berechet, Instagram üzerinden modele ulaşarak tedavi karşılığında reklam teklif etti.

Randevu sırasında Berechet, Costache'yi uyuşturarak evine götürdü ve tecavüz etti. Model, ertesi sabah dişçinin evinde uyandığında durumu fark etti.

Costache, yaşadıklarını bir vlog aracılığıyla paylaşarak polisi harekete geçirdi. Bükreş Bölge Mahkemesi'nde görülen davada Berechet suçlu bulundu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Costache'ye 40.000 sterlin tazminat ödemesine ve hapisten çıktıktan sonra 5 yıl süreyle diş hekimliği yapmamasına karar verildi.

Mağdurun avukatı Adrian Cuculis, " Mahkeme, kanıtlara dayanarak adil bir karar verdi," dedi. Cuculis ayrıca, bu davanın benzer deneyimler yaşayan diğer kadınların da seslerini duyurmasına yol açtığını belirtti.

Bu olay, sosyal medya üzerinden yapılan iş tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ve potansiyel tehlikeleri gözler önüne seriyor. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan kişilerin derhal polise başvurmaları gerektiğini vurguluyor.