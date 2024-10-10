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Ünlü İngiliz Youtuber ve televizyon yıldızı, tecavüz suçlaması ile tutuklandı

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İngiliz YouTuber ve BBC yıldızı Yung Filly, gerçek adıyla Andres Felipe Valencia Barrientos, Avustralya'da tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya. Barrientos, bir gece kulübünde performans sergiledikten sonra otelinde 20'li yaşlarında bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Kolombiya doğumlu olan ve çocukken İngiltere'ye mülteci olarak gelen Barrientos, şu anda gözaltında tutuluyor. Bu suçlamalar, Yung Filly'nin kariyerini ve hayatını derinden etkileyebilir.

İngiliz YouTuber ve BBC yıldızı Yung Filly, gerçek adıyla Andres Felipe Valencia Barrientos (29), Avustralya'da bir otelde tecavüz etmekle suçlanıyor. Barrientos, Salı günü Brisbane'de gözaltına alındı ve Çarşamba günü Perth'e nakledildi.

İddiaya göre, 28 Eylül'de Perth'teki bir gece kulübünde performans sergileyen Barrientos, daha sonra otelinde 20'li yaşlarında bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Rapçi, rızasız cinsel ilişki, saldırı ve nefes almayı engelleme suçlamalarıyla karşı karşıya.

Kolombiya doğumlu olan ve çocukken İngiltere'ye mülteci olarak gelen Barrientos, Perşembe günü Perth Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Kefalet başvurusu ertelendi ve şu anda gözaltında tutuluyor.

Yung Filly, 2013'te başladığı YouTube kariyeriyle hızla yükselişe geçti. 2019'da BBC'de kendi programını yapma fırsatı yakaladı. Instagram'da 3 milyondan fazla, YouTube'da ise 1,84 milyon takipçisi bulunan Filly'nin net değerinin 1-2 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Sanatçı, sosyal medya kariyerinin yanı sıra müzik dünyasında da aktif. Yakın zamanda İngiliz rapçi Aitch ile işbirliği yaparak büyük başarı elde etti. Ayrıca birçok ünlü marka ile reklam anlaşmaları bulunuyor.

Filly, geçmişte mülteci olmasıyla gurur duyduğunu ve zorluklarla mücadele etmesinin kendisine değer katığını belirtmişti. Ancak ünlü olmanın anksiyete ve panik atak gibi sorunlara yol açtığını da itiraf etmişti.

Bu ciddi suçlamalar, Yung Filly'nin kariyerini ve hayatını derinden etkileyebilir. Soruşturma devam ederken, hayranları ve kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Ünlü İngiliz Youtuber ve televizyon yıldızı, tecavüz suçlaması ile tutuklandı

Ünlü İngiliz Youtuber ve televizyon yıldızı, tecavüz suçlaması ile tutuklandı

Ünlü İngiliz Youtuber ve televizyon yıldızı, tecavüz suçlaması ile tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Birleşik Krallık Avustralya Kolombiya Valencia YouTube Ünlüler 3-sayfa Yaşam Dünya Suç Bbc

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