Üye Girişi
Haberler
Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir

Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike
Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez

Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla tutuklanan ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, günlerdir cezaevinde bulunsa da gündemden düşmüyor. Yakın arkadaşı Samet Liçina, Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlatırken ablası ise cezaevinden yolladığı mesajı yayınladı.

Yasa dışı bahis sitesinin reklamı için gerçekleştirilen konserde DJ olarak sahne alan ve görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla tutuklanan ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, gündemden düşmüyor.

Ünlü Fenomen Kerimcan Durmaz'ın Tutukluluk Durumu Gündemden Düşmüyor

SON DURUMUNU GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Günlerdir cezaevinde bulunan Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı Samet Liçina, Durmaz'ı görmek için Marmara Cezaevi'ne gittiğini ancak görüşe alınmadığını söyledi. Ailesinin Durmaz ile görüştüğünü dile getiren Liçina, 30 yaşındaki fenomenin son durumunu gözyaşları içerisinde anlattı. Liçina, "Arkadaşımızın suçsuz olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz. Doğru kararın en yakın zamanda uygulanmasını bekliyoruz. Sağlığıyla ilgili hiçbir problem yok. Üşüdüğünü söyledi hepimiz çok üzüldük. Tüm sevenlerine çok büyük sevgileri var." ifadelerini kullandı.

Ünlü Fenomen Kerimcan Durmaz'ın Tutukluluk Durumu Gündemden Düşmüyor

ABLASI MESAJINI YAYINLADI

Öte yandan Kerimcan Durmaz'ın ablası Neşe Fişek ise kardeşinin mesajını yayınladı. Fişek'in sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj şu şekilde: "Sevenlerime, bu zorlu süreçte, bana olan sevginiz ve desteğiniz için hepinize minnettarım. İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına olan inancım tam. Hepinizin duaları, güzel dilekleri ve içten mesajları bana güç veriyor. Bu sevgi ve destek sayesinde dimdik ayakta duruyorum. Sizlerin yanımda olduğunu bilmek, bu süreci daha kolay atlatmamı sağlıyor. Lütfen moralinizi yüksek tutun. Sizlerin sevgisi ve inancı, benim en büyük motivasyonum. Bu süreci, birlikte atlatacağız. Hepinizi çok seviyorum ve en kısa zamanda yeniden buluşacağımıza inanıyorum."

Ünlü Fenomen Kerimcan Durmaz'ın Tutukluluk Durumu Gündemden Düşmüyor

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlattı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
img

Hadise aşk sarhoşu! İlk paylaşım geldi
img

Bu kareye tepki yağıyor
img

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıLetgohesap null:

İki gündür ağlıyorum kerimcana. Çünkü kerimcan bu ülkenin ennnnnn değerli insanlarından biri sonuçta

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme128
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBOZKURT_07 null:

bu tipleri bu insanları bizim insanlarimiz meşhur etti el üstünde tutup milyonları kazandırdı kalkıp basın niye haber yapıyor demesin kimse basın mesya halk neyi görmek isterse ekranda onu verir bu sistemdir kimse kusura bakmasın ama yazık başka birşey demiyorum millet ekmek alamıyor biz neleri konuşuyoruz

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıadem alemdar:

içerdekiler umarım iyi bi sıkmışlarsır

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaniel Outis:

Çok ağlıyorum her gece ağlıyorum kerimcan için gözlerim şişti durmak bilmiyor gözyaşlarım

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kocak:

doğrudur erkekler kogusunami koydular acaba

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Ayooool kıyamam kız ablamm

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi Gun:

Merak etme çıkarırlar la. Polatgiller çıktı ise

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Apo celladi serbest kaliyor koyden toplama haber kanallari kerem derdinde

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Dandik insanları içeri alın,VATANA MİLLETE HAYIRLI DEĞERLİ İNSANLARİ ÇIKARTIN..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇağdaş Güney:

Bunca derdim işim gücüm var. Sana mı dua ediverecem birde bana ne yaa

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

Halil Ergün'den cenazeye gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem!
Nuri Şahin'e bir darbe daha: Borussia Dortmund, Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldu

Nuri Şahin'e bir darbe daha
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Bakan Şeybani Türkçe mesajla duyurdu: Suriye'de yeni yönetimden ilk üst düzey ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Türkçe mesajla duyurdu
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Son Dakika Haberleri

Nottingham Forest Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nottingham Forest Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atalanta Juventus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atalanta Juventus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Chelsea Bournemouth CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Bournemouth maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brentford Manchester City CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brentford Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 5. sınıf karne görüşleri 2025! 4. sınıf karne görüşleri 2025! 3. sınıf karne görüşleri 2025! 2. sınıf karne görüşleri 2025! 1. sınıf karne görüşleri 2025!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.