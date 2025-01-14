En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlattı

Yasa dışı bahis sitesinin reklamı için gerçekleştirilen konserde DJ olarak sahne alan ve görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla tutuklanan ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, gündemden düşmüyor.

SON DURUMUNU GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Günlerdir cezaevinde bulunan Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı Samet Liçina, Durmaz'ı görmek için Marmara Cezaevi'ne gittiğini ancak görüşe alınmadığını söyledi. Ailesinin Durmaz ile görüştüğünü dile getiren Liçina, 30 yaşındaki fenomenin son durumunu gözyaşları içerisinde anlattı. Liçina, "Arkadaşımızın suçsuz olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz. Doğru kararın en yakın zamanda uygulanmasını bekliyoruz. Sağlığıyla ilgili hiçbir problem yok. Üşüdüğünü söyledi hepimiz çok üzüldük. Tüm sevenlerine çok büyük sevgileri var." ifadelerini kullandı.

ABLASI MESAJINI YAYINLADI

Öte yandan Kerimcan Durmaz'ın ablası Neşe Fişek ise kardeşinin mesajını yayınladı. Fişek'in sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj şu şekilde: "Sevenlerime, bu zorlu süreçte, bana olan sevginiz ve desteğiniz için hepinize minnettarım. İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına olan inancım tam. Hepinizin duaları, güzel dilekleri ve içten mesajları bana güç veriyor. Bu sevgi ve destek sayesinde dimdik ayakta duruyorum. Sizlerin yanımda olduğunu bilmek, bu süreci daha kolay atlatmamı sağlıyor. Lütfen moralinizi yüksek tutun. Sizlerin sevgisi ve inancı, benim en büyük motivasyonum. Bu süreci, birlikte atlatacağız. Hepinizi çok seviyorum ve en kısa zamanda yeniden buluşacağımıza inanıyorum."