Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, dün sevgilisi Özcan K.'nin evine gitti.

YATAKTA KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Özcan K. ile Cin arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Özcan K. evden çıktı. Bugün saat 07.00 sıralarında eve dönen Özcan K., polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.

TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan 24 yaşındaki Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından hayatını kaybeden Büşra Cin'in erkek arkadaşı Özcan K. gözaltına alındı.