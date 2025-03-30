Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Aydın'da üniversite öğrencisi Büşra Cin, erkek arkadaşı Özcan K.'ye ait evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin Özcan K., gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, dün sevgilisi Özcan K.'nin evine gitti.
YATAKTA KANLAR İÇERİSİNDE BULDU
Özcan K. ile Cin arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Özcan K. evden çıktı. Bugün saat 07.00 sıralarında eve dönen Özcan K., polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.
TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan 24 yaşındaki Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından hayatını kaybeden Büşra Cin'in erkek arkadaşı Özcan K. gözaltına alındı.