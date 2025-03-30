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Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu

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Aydın'da üniversite öğrencisi Büşra Cin, erkek arkadaşı Özcan K.'ye ait evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin Özcan K., gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, dün sevgilisi Özcan K.'nin evine gitti.

Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu

YATAKTA KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Özcan K. ile Cin arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Özcan K. evden çıktı. Bugün saat 07.00 sıralarında eve dönen Özcan K., polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.

Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu

TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan 24 yaşındaki Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından hayatını kaybeden Büşra Cin'in erkek arkadaşı Özcan K. gözaltına alındı.

Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu

Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

okuyup kendi geleceğinie inşaa etmeye mi gidiyorsunuz yoksa sevgili yapmaya mı? Aileniz de bu kız kimseye muhtaç olmasın diye dişinden tırnağından biriktirip size para vermeye haçlık vermeye çalışıyor. Bu gençliği doğru yönlendiremeyen eğitimciler sizlere de yazıklar olsun

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Haber YorumlarıShef :

Pardon! Nerede vurulmuş? Sevgili bu, yapar mı yapar. Her gün sevgili vakaları yaşanır oldu. İsmi üstünde sevgili, bir nevi kullanıp at misali. Genç kıza çok yazık olmuş.

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Haber YorumlarıMehmet Tunçel:

az s2şseydi.

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Haber YorumlarıMr Camel:

Biz evlenmeye kız bulamıyoruz adamlar sevgili öldürüp katlediyor güzelim kıza kıymışlar

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Guzelım kıza kıydılar

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Haber YorumlarıAaa:

erkek arkadaşınızı paikolojik olarak tam kayrayamadan asla ama asla aynı eve gitmeyin lütfen sonu böyle olabiliyor gerçekten çok üzgünüm

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Haber YorumlarıAbdullah Güneş:

her zaman güzel kızlar nerde kırık var onu bulur.akıllı uslu biri çıksa onu beğenmez.nerde piskopat var onun evine gider ne işin var orda

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Haber Yorumlarıaysun:

Kızım ,ailen sen oku diye kimbilir ne sıkıntılar çekiyor? Boğazından kesip seni okutuyor. Şimdi anne baban üzüntüden kahrolur. Annene babana çok üzüldüm.

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Haber YorumlarıFaro:

Ceza yokki Türkiye'de adalet hani mülkün temeliydi.cana can isteriz kısas isteriz

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Upsoro uğucoç.

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