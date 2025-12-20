Üniversite öğrencisi Teslime'nin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz Ağustos ayında zeytinlik alanda başından vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) ölümüne ilişkin, tutuklu sanık E.F. hakkında, "tasarlayarak ve kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

6 Ağustos 2025 Çarşamba günü Efeler ilçesi Kalfaköy yolu yakınlarında meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) başından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Olayla ilgili çelişkili ifadeler verdikleri öğrenilen Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmış, E.F. cinayet şüphesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadelerin örtüşmediği tespit edildi

Soruşturma sürecinde E.F.'nin verdiği ifadelerin birbiriyle örtüşmediği tespit edildi. Zanlı, ilk ifadesinde Teslime Hanedan'ın yerini telefon uygulamasıyla bulduğunu ve olay yerine gittiğinde onu ölü halde gördüğünü iddia etti. Ancak mahkemedeki savunmasında, birlikte intihar etmek amacıyla zeytinliğe gittiklerini, kendisinin vazgeçtiğini, Hanedan'ın ise "Seni seviyorum" diyerek intihar ettiğini öne sürdü. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanığın bu ifadelerinin birbiriyle çeliştiğine dikkat çekildi.

Ciddi husumet vurgusu

Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Teslime Hanedan ile E.F. arasında olay öncesinde ciddi bir husumet bulunduğu belirtildi. Ayrılık sürecinde tehdit, hakaret, şiddet, para ve uyuşturucuya ilişkin iddiaların dosyada yer aldığı, Hanedan'ın ayrılmak istediği, E.F.'nin ise bunu kabullenmediği aktarıldı. Tanık beyanları ve mesaj kayıtlarında, olaydan bir gün önce fiziksel şiddet uygulandığına dair ifadeler bulunduğu kaydedildi.

Somut delile rastlanmadı

Ayrıca iddianamede, Hanedan'ın intihar ettiğine dair herhangi bir somut delile rastlanmadığı ifade edildi. Olay yerinde atış artığı bulunmadığı, silahın "yakın atış" mesafesinden ateşlendiği ve bu durumun intihar iddiasıyla örtüşmediği belirtildi. Ayrıca silahın teminine ilişkin kamera kayıtlarının, sanığın beyanlarını doğrulamadığına dikkat çekildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre, E.F.'nin olaydan önce ve sonra öldürmeye yönelik tehditler içeren konuşmalar yaptığı belirlendi. Olaydan bir gün önce evde uyuşturucu kullanıldığını öğrenen sanığın, Hanedan ve beraberindekileri araçla takip ettiği, yollarını kestiği ve bir kişiyi darp ettiği iddia edildi. Aynı gün içerisinde Hanedan'ı yaraladığı ve boğazını sıktığı yönünde ifadeler de dosyada yer aldı.

İddianamede, sanığın daha önce verdiği 16 bin lirayı geri istemesi, Hanedan'ın parayı harcadığını söylemesi üzerine tehditlerde bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Taraflar arasında uyuşturucu kullanımı ve satışı iddiaları nedeniyle yaşanan gerilimin de olayın seyrinde etkili olduğu vurgulandı.

Savcılık ağırlaştırılmış müebbet istedi

Toplanan delillerin tamamının değerlendirilmesi ve iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte dava süreci başlarken, cinayet zanlısı E.F., Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak. E.F.'nin Teslime Hanedan'ı önceden planlayarak olay yerine götürdüğü ve intihar süsü vererek silahla öldürdüğü kanaatine varıldığı belirtilirken, sanığın yargılanmasına 12 Mart 2026 tarihinde Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - AYDIN