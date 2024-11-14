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Üniversite öğrencisi motokurye genç, kazada hayatını kaybetti

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Burdur'da 2 gün önce hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motokurye Mehmet Aktaş'ın okul masraflarını karşılamak için boş zamanlarında motokuryelik yaptığı ortaya çıktı.

Burdur'da iki gün önce otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mehmet Aktaş'ın, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı 2. sınıf öğrencisi olduğu ve okul masraflarını karşılayabilmek için motokuryelik yaptığı öğrenildi.

12 Kasım Salı günü, Özgür Mahallesi saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazadan Ramazan Emre Çevik yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Aktaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyüne götürülen Mehmet Aktaş, burada gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Üniversite öğrencisi motokurye genç, kazada hayatını kaybetti

OKUL HARÇLIĞI İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mehmet Aktaş'ın, boş zamanlarında motokuryelik yaparak okul masraflarını karşıladığı ortaya çıktı. Aktaş'ın 3 kız kardeşi olduğu, anne ve babasının Menteş köyünde yaşadığı belirtildi.

Üniversite öğrencisi motokurye genç, kazada hayatını kaybetti

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kaza sonrası, hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Emre Çevik, polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme sebep olma' suçlamasıyla tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde, çarpışmanın etkisiyle Mehmet Aktaş'ın motosikletinden savrulup yere düştüğü görüldü.

Üniversite öğrencisi motokurye genç, kazada hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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