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Üniversite öğrencisine cinsel saldırı ve tehdit iddiasıyla gözaltına alındı

Üniversite öğrencisine cinsel saldırı ve tehdit iddiasıyla gözaltına alındı
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Samsun'da bir şahıs, üniversite öğrencisi kadına cinsel saldırı ve tehdit suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir şahıs, üniversite öğrencisi kadına "cinsel saldırı ve tehdit" suçundan gözaltına alındı.

İddiaya göre, Trabzon'da üniversite öğrencisi olan S.K.(32) adlı kadın, arkadaşıyla birlikte davet üzerine Samsun'a geldi. Bir süre farklı adreslerde vakit geçiren grup daha sonra İlkadım ilçesindeki bir eve geçti. S.K., burada S.O.'nun (30) kendisine yönelik yakınlaşma girişimlerinde bulunduğunu, cinsel ilişki tekliflerini reddetmesine rağmen rahatsız edici davranışlarını sürdürdüğünü öne sürdü.

Müşteki, ayrıca şüphelinin kendisi ve arkadaşının evden ayrılmak istemesi üzerine kapıyı kilitleyerek çıkmalarını engellediğini, hakaret içerikli sözler sarf ettiğini ve bir süre evden çıkmalarına izin vermediğini iddia ederek şikayetçi oldu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.O., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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