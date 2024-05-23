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Ümraniye'de yaşlı anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu

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Ümraniye'deki bir evde yaşlı bir anne ve oğlu ölü olarak bulundu. Postacının kapının açılmaması ve evden gelen kötü kokular üzerine durumu muhtara bildirmesi sonucu olay ortaya çıktı. Polis ve itfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak içeri girdiği evde iki kişi hareketsiz şekilde yerde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Ümraniye'de yaşlı anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu. Olay, anne ve oğlundan haber alınamaması üzerine polis ve itfaiyenin kapıyı kırarak içeri girmesi ile ortaya çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, binanın ikinci katına posta bırakmak üzere gelen postacı kapının açılmaması ve evden gelen kokulardan şüphelenerek muhtara haber verdi. Evde yaşayan yaşlı kadın ve oğlunun yaşadığı daireden yanıt alamayan mahalle muhtarı ise durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin nezaretinde kapıyı kırarak içeriye girdi. Ekipler, evde iki kişiyi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen ancak anne ve oğlu olduğu öğrenilen kişilerin cenazesi, polisin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POSTACI KAPI AÇILMAYINCA MUHTARA HABER VERDİ

Çevrede iş yeri bulunan Vedat Eserli, "Yan binaya bir postacı geldi. Kapıyı çaldı, kapı açılmayınca muhtara haber verildi. Bir de evden kokular geliyordu. Muhtar da itfaiye ve polis ekiplerini çağırıyor. İtfaiye ekipleri kapıyı kırıp içeri girdiğinde yerde anne ve oğlunun cesedini bulunuyor. Daha sonra ekipler geliyor, incelemelerde bulunuyor. Cesetler cenaze aracına alınıp götürüldü. Müşterimizdi, 85-90 yaşlarında yaşlı bir kadındı, adam da 50-55 yaşlarındaydı'' dedi.

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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