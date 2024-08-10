Üye Girişi
Haberler

Resmi araçla yol kesip sürücüyü dövdüler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de aracıyla seyir halindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı araç tarafından önü kesilen Ö. D., araçtan inen kişiler tarafından darbedildi. İBB personellerine yolda tartıştığı kişinin kendisi olmadığını ifade eden şahsı, vatandaşlar kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de trafikte tartıştıkları aracın önünü kesen İBB çalışanları otomobil sürücüsünü darp etti.

Olay, 31 Temmuz tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde Ümraniye'den ablasını çalıştığı hastaneden alan Ö. D. yolda döndüğü esnada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı araç tarafından önü kesildi. İBB'ye ait araç içerisinden inen 4 kişiden 2'si ablasının yanında Ö. D.'yi darp etti.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Araçtan zorla indirilen Ö. D., yanlış anlaşılma olduğunu ve İBB personellerine yolda tartıştığı kişinin kendisi olmadığını ifade etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle belediye çalışanları olay yerinden ayrıldı. Genç adamın darp edilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Resmi araç ile yol kesip sürücüyü darbettiler

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ö. D., trafikte kendisini darp edenler ile daha önce hiç tartışmadığını ve sebepsiz yere darp edildiğini ifade etti. Ö. D., hastaneden darp raporu alarak, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu.

Ümraniye'de resmi araç ile yol kesen İBB çalışanları sürücüyü böyle darp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ümraniye İstanbul İstanbul Ümraniye 3-sayfa trafik Şiddet İstanbul Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

500

Yorumlar (21)

Emrah Doğan:

Belediyenin eşkiya köpekleri hemen barınağa götürülmeli

299
3
yanıtYanıtla
Murat Celik:

hep silahlar yasaklansın diyoruz ya İşte böylesin insanlara silah şart Kimse kimsenin yolunu kesemez

146
12
yanıtYanıtla
Serkan Silingir:

tc kanununda yokmu bir yasa böylelerine adam gibi ceza verecek bir hakim

137
2
yanıtYanıtla
Murat Celik:

silahlar serbest olsun magandalık son bulsun

77
16
yanıtYanıtla
Nilay Durmaz:

Eskiden trafikte insanların birbirine yol vermesi büyüklüktü saygınlıktı. Yol alan da teşekkür eder devam ederdi herkes yoluna. Artık insanlarımız savaşır gibi yarışır gibi araç kullanıyor. Herkes birbirinin önüne geçmek için her türlü tehlikeye giriyor. Kimse yol vermek istemiyor. Paldır küldür göre göre yola atlayan araçlar, ışıkta 1 sn geç kalktı diye kornalar selektorler küfürler. Tek kişi görünce önünü kesip saldirmalar hatta öldürmeler. Gerçekten trafik tam bir terör haline geldi artık.

76
0
yanıtYanıtla
Orhan Özsoy:

Herşey çok güzel olmaya başladı devammmmmm

53
3
yanıtYanıtla
Serkan Aygun:

Türkiye de sıradan bir gün haber değeri bile yok

38
13
yanıtYanıtla
isa yatar:

Görüyorsunuz arkadaşlar ülkenin halini hiç bu kadar kötü olmamıştır

43
7
yanıtYanıtla
Ütopik Yorumcu:

İBB bu konuyla alakalı ne yapacak gorucez bakalım vatandaşa hizmet etmek için olan o araç vatandaşı darp ediyor

40
2
yanıtYanıtla
Hikmet Demirci:

Sarp edilen şahıs ne olduğunu anlamadan kapıyı tekmeleyerek adamı darp etmeye başlıyorlar. Uzlaşı kültürü maalesef bizde hiç yok. Sakin kalamiyoruz, şiddet bizim için tek çözüm gibi bir algı var. Türkiye'nin her yerinde hemen hemen durum aynı. Acilen bir şeyler yapılmalı. Uzun vadede de olsa çocuklarımıza uzlaşı kültürünün yerleştirilmesi ve öğretilmesi gerekli. Aksi halde bu aynı şekilde devam eder. Çok kişinin canı yanar.

34
0
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Antalya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 10 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Manisa elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Ankara elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Adana elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fenerbahçe Adana Demirspor muhtemel ilk 11! Krunic oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ağustos Fenerbahçe Adana Demirspor maçı nereden izlenir? Batshuayi GOL izle! (Galatasaray - Hatayspor) Futbolda 10 kusurlu hareket nedir? İcardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray – Hatayspor)
title