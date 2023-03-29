Mezarlıkta camı kırık arabada ceset bulundu! İntihar ettiği düşünülüyor

Ümraniye'de mezarlıkta park halindeki araçta bir erkeği cesedi bulundu. Araçta cansız bedeni bulunan kişinin 45 yaşındaki T.B. olduğu tespit edildi. T.B.'nin kendisini başından vurarak intihar ettiği düşünülüyor.

Ümraniye'de İnkılap Mahallesi Kocatepe Mezarlığında sabah saat 08.00 sıralarında mezarlıkta devriye faaliyeti yürüten güvenlik görevlileri, park halindeki hafif ticari araç içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

ARACIN CAMI KIRILMIŞ

Şüphelendikleri aracın yanına giden görevliler, şahsın hayatını kaybettiğini ve araç camının kırık olduğunu fark etti. Araçta cansız bedeni bulunan kişinin 45 yaşındaki T.B. olduğu tespit edildi.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Ceset Adli Tıp Kurum Morguna kaldırılırken, T.B.'nin kendisini başından vurarak intihar ettiği düşünülüyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.