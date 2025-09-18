Ümraniye'de Eczaneye Silahlı Saldırı: Haraç İddiası

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir eczane silahlı saldırıya uğradı. Eczane sahibi, daha önce kendilerinden haraç isteyen kişilerin saldırıyı gerçekleştirdiğini ve kendilerini darp ettiğini öne sürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi'nde bulunan Mehtap Eczanesi'ne 13 Eylül gecesi tabancayla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Eczane sahibi Ö.B. ve oğlu B.B., daha önce kendilerinden haraç isteyen kişilerin saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Darp anı ve kurşunlama yaptığı iddia edilen kişinin görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Beni dışarı çağırdılar, konuşturmaya değil darp etmeye gelmişler"

Eczane sahibi Ö.B., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı, "Cemil Meriç Mahallesi'nde Mehtap Eczanesi'nde çalışmaktayız. Daha önceden herkesin başına bela olan, gasptan, çalıntı motosiklet, araba hırsızlığından içeri girip sonra salıverilen kişiler tarafından darp edildim. Darp edildikten sonra benden 200 bin dolar haraç istediler. Bunu emniyetteki ifadelerimde de dile getirdim. Bu şahıslar halen dışarıda. 'Bu parayı vermeyeceğim' dedikten iki gün sonra eczanemizi kurşunlattılar. Bunlar çete olmuşlar, herkese kurşun atan, başına bela olan, hırsızlık yapan, herkese zarar veren kişiler. Daha önce bir pastanede de şahsı darp ediyorlar, elindeki parayı alıyorlar, yine içeri giriyorlar ve yeni çıktılar hapisten. Aynı şekilde devam ediyorlar. Polise gerekli ifadeleri ve isimleri verdik ve emniyet tarafından aranıyorlar. Eczaneyi açtığımızda bir baktık komple eczane kurşunlanmış vaziyette emniyette bunun bütün kamera görüntüleri var" dedi.

Darp olayını anlatan B., "Eczaneye geldiklerinde 'bir dakika dışarı gelir misin' diyerek çıkarttılar. Konuşacağız sandım ama 4-5 kişi pusuya düşürdü. Ellerinde bıçak vardı. Bıçak sallayamadılar ama darp ettiler. Kamera görüntülerinde de her şey belli. Buradaki esnaf da şahit. Şu an eczanede 5-6 yerde kurşun izleri var. Emniyet gerekli görüntüleri aldı, ifadelerimize başvuruldu. Şikayetlerimizi yaptık ama bu şahıslar halen dışarıda geziyorlar" dedi.

"Haraç istediler, vermeyince dükkanı kurşunladılar"

Ö.B.'nin oğlu B.B.ise şunları söyledi, "Daha önceden de bunlar haraç istedikleri için bu olay oldu. Ben dükkanda çalışırken bana 'babanı darp ettiler' diye haber geldi. Hemen geldim ama onları bulamadım. Motosikletle kaçmışlardı. Sonra evlerinin önünden geçerken annesini gördüm, 'oğlun nerede' diye sordum. Annesi bana hakaret ve küfür edince kendimi tutamayıp ittirdim. Zaten kamera kayıtlarında belli, tokat atmış gibi bir durum söz konusu değil. Daha sonra abisini gördüm. O bana ilk darbeyi yaptı, ben de kendimi tutamayıp karşılık verdim. Mevzu bundan ibaret. Kesinlikle trafikte tartışma falan yok. 'Evini bastılar, trafikte kavga ettiler' gibi iddialar tamamen yalan. Asıl mesele şu, bizden haraç istediler, vermeyince dükkanı kurşunladılar. Ben de hakkımı aramak için onların evine gittim. Polis ifadelerinde de her şey var" ifadelerini kullandı.

Trafikte yol verme tartışması nedeniyle darp olayının meydana geldiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten B., "Bu haberlerin tamamı asılsızdır" dedi.

Polis ekiplerinin darp ve kurşunlama olayına ilişkin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL