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Aldatılan kadın çıldırdı! Eşi ve sevgilisine yaptıklarını telefonundaki görüntüler ele verdi

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İstanbul Ümraniye'de aldatılan kadın eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırtarak işkence yaptırdı. Olay bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme sırasında ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda işkence görüntüleri olduğunu tespit eden polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. 11 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ümraniye'de bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, saldırıyı Serhat Ö. isimli şüphelinin yaptırdığını belirledi. Bunun üzerine Serhat Ö., düzenlenen operasyonla yakalandı. Serhat Ö.'nün cep telefonunda yapılan incelemelerde 2 erkek ve 1 kadına işkence yapıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNDA ÇIKTI

Ekipler görüntüleri inceleyerek çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda Mehtap Y. isimli kadının kocası tarafından aldatıldığı, bunun üzerine Serhat Ö. ile iletişime geçtiği, eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırttığı öğrenildi. 2 erkek ve 1 kadını kaçıran şüpheliler, kaçırdıkları kişilere dakikalarca işkence yaparak cinsel tacizde bulundu. Şüpheliler o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Aldatılan kadın çıldırdı! Eşi ve sevgilisine yaptıklarını telefonu ele verdi

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların ardından 3 kişinin kaçırılmasına ve işkence yapılmasına yardım eden aralarında aldatılan eş Mehtap Y. ve kızı Defne Y.'nin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehtap Y., Defne Y., Serhat Ö., Cihan Ö., Oğuzhan Y., Ali Can B., Ümit A., Talha Muhsin Ç., Ahmet A., Cengizhan Y. ve Hikmet Can Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanaak cezaevine gönderildi.

Aldatılan kadın çıldırdı! Eşi ve sevgilisine yaptıklarını telefonu ele verdi

Aldatılan kadın çıldırdı! Eşi ve sevgilisine yaptıklarını telefonundaki görüntüler ele verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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