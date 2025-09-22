Uğur Mumcu Suikastında Yeni Gelişmeler

Ankara'da Uğur Mumcu suikastı ile 22 faili meçhul cinayeti kapsayan "Umut Davası"nda, eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar dinlendi.

Ankara'da gazeteci Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993 tarihinde aracına yerleştirilen bombanın patlamasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin firari sanık Oğuz Demir'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada maktul Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars ve avukatı hazır bulunurken, dönemin Emniyet Genel Müdürü tanık Mehmet Ağar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mübaşir, gazetecileri dışarı çıkartmak istedi

Duruşma başında not tutan gazetecilere yönelik mübaşir, basın mensuplarını hiçbir gerekçe olmaksızın dışarı çıkartmak istedi. Tarafsız ve düzeni korumakla yükümlü olması gereken mübaşir, adeta kendi yetkisini abartarak mahkeme salonunu kontrol etmeye kalktı. Gazeteciler ise duruşma düzenini bozmadıklarını, kamuya açık olan yargılamayı izleme haklarının bulunduğunu belirterek mübaşirin baskısına rağmen duruşmayı takip etmeyi sürdürdü.

"Duvar sözünü ben söylemedim"

Ardından mahkeme başkanı tanık Ağar'ın dinleneceğini bildirdi. Söz alan Ağar, "Bu konu soruldu. Bu konu tamamıyla yanlış anlaşıldı. Mumcu'nun ölümünden ben de üzüntü duydum. Kendisi mülkiyeden sınıf arkadaşımdır. Fikir alışverişinde bulunurduk. Ben o dönem, 2,5 aylık Adalet Bakanlığı döneminde kendisine koruma ekibi de görevlendirdim. Ülkenin tam bağımsızlığı, her türlü teröre karşı olmak ve hukuk devleti konularında hemfikirdik. Duvar sözünü ben söylemedim. Keşke bunu ucundan yakalasaydık. Ardından Bahriye Üçok, Muammer Aksoy cinayetleri çözülürdü" dedi.

"Sizi devlet içinden tehdit eden oldu mu" sorusuna ise tanık Ağar şunu söyledi:

"Ben neden korkayım. Duvardan tuğla da çekerim, kimseden korkmam. O dönemin sıkıntısı yoğun terörle mücadeleydi. Bu olayla ilgili zaten devletin devamlılığı esastır. Bu cinayetin çözülmesini her polis ister."

Eski bir Hava Kuvvetleri mensubunun "Mossad'ın işidir" sözüne Ağar, "Somut bir delil olmadan değerlendirme yapmak olmaz, aksi durumda devleti sıkıntıya sokarız" beyanında bulundu.

"O dönem elinize istihbarı bilgi geçti mi" sorusuna Ağar, "Biz meclis komisyonunda da söyledik. O dönemde, alt rütbelerdeyken biz terörün arkasında Sovyet Rusya'nın olduğunu düşünüyorduk, sonradan Batılıların arkasında olduğunu fark ettik. Yaptığımız işlerin devlet kayıtlarında vardır" yanıtını verdi.

Tanık beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Uğur Mumcu'nun aracına bombayı yerleştirdiği öne sürülen firari sanık Oğuz Demir'in Avustralya'da bulunup bulunmadığının araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığına yazı yazılmasına karar verdi.

Ayrıca Emniyet ve Jandarma İstihbarat ile MİT'e, Demir'in nerede olduğuna dair müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme duruşmayı 9 Şubat 2026 tarihine erteledi. - ANKARA