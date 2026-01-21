Haberler

Kalbi duran yaralı için doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen kazada sürücünün kalbi durdu. Doktor, ambulansa kadar sedye üzerinde kalp masajı yaparak hastanın hayatta kalması için mücadele etti.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçta ağır yaralanan sürücünün kalbi durunca, doktor ambulansa kadar sedye üzerinde kalp masajı yaptı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Adakale Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. 53 HG 423 plakalı aracıyla seyir halinde olan İsmail Ş., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü İsmail Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde Yusuf Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan İsmail Ş'nin Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Sevk hazırlıkları sırasında sedye ile ambulansa götürülen İsmail Ş.'nin kalbinin durduğu belirlendi. Bunun üzerine Ardanuç Devlet Hastanesi doktoru, zamanla yarışarak sedye üzerine çıkarak hastaya kalp masajı yapmaya başladı. Doktor ambulansa gidene kadar kalp masajını bırakmadı. Kalbi yeniden çalıştırılmaya çalışılan İsmail Ş., 112 Acil Sağlık ekipleri eşliğinde Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında hasta yakınlarının yaşadığı panik ve feryatlar dikkat çekti.

Yaralı İsmail Ş.'nin tedavisi Artvin Devlet Hastanesi'nde devam ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
