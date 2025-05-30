Uçakta "bomba" deyince kendilerini karakolda buldular

Uçakta 'bomba' deyince kendilerini karakolda buldular
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Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağında bulunan 3 yolcu uçuş öncesi kendi aralarında konuşurken "bomba" kelimesini kullandı. Olay üzerine pilot uçağa polis ekiplerini 3 yolcuyu gözaltına alındı.

Esenboğa Havalimanı'nda meydana gelen olayda sabah saat 08.00 sıralarında Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan uçak yolcu alımını tamamladı. Edinilen bilgiye göre, kalkış için son hazırlıkları yapan uçakta bulunan 3 yolcu kendi arasında "bomba" kelimesini kullanarak şakalaşmaya başladı.

DURUMU PİLOTA BİLDİRDİLER

Bunun üzerine uçuşta görevli kabin görevlisi durumu pilota bildirdi. Polis, uçakta bomba araması yaparken, 3 yolcu gözaltına alındı. Yolcular ise terminale alındı.

UÇAK SEFERİNİ GECİKMELİ OLARAK YAPTI

Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, uçak gecikmeli olarak Ankara-Diyarbakır seferini gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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