Uçakta "bomba" deyince kendilerini karakolda buldular
Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağında bulunan 3 yolcu uçuş öncesi kendi aralarında konuşurken "bomba" kelimesini kullandı. Olay üzerine pilot uçağa polis ekiplerini 3 yolcuyu gözaltına alındı.
Esenboğa Havalimanı'nda meydana gelen olayda sabah saat 08.00 sıralarında Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan uçak yolcu alımını tamamladı. Edinilen bilgiye göre, kalkış için son hazırlıkları yapan uçakta bulunan 3 yolcu kendi arasında "bomba" kelimesini kullanarak şakalaşmaya başladı.
DURUMU PİLOTA BİLDİRDİLER
Bunun üzerine uçuşta görevli kabin görevlisi durumu pilota bildirdi. Polis, uçakta bomba araması yaparken, 3 yolcu gözaltına alındı. Yolcular ise terminale alındı.
UÇAK SEFERİNİ GECİKMELİ OLARAK YAPTI
Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, uçak gecikmeli olarak Ankara-Diyarbakır seferini gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa