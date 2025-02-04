Uçak motorunda fitness gösterisi tepki topladı

Avustralya'da geçen yıl yaşanan tehlikeli bir olay sosyal medyada gündem oldu. 23 yaşındaki vücut geliştirmeci ve fitness influencerı Preslie Ginoski, park halindeki bir uçağın motoruna tırmanarak şınav çekip kaslarını sergiledi.

Havalimanı çalışanı olan Ginoski'nin çektiği video, iki milyondan fazla izlendikten sonra TikTok tarafından topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

Sydney Havalimanı sözcüsü, "Havalimanı sahasında güvenlik dışı davranışlara sıfır tolerans gösteriyoruz" açıklamasını yaptı. Uzmanlar, uçak motorlarının güçlü emiş kuvvetinin birkaç metre mesafedeki insanları bile çekebileceğini belirterek, gösterinin hayati tehlike taşıdığına dikkat çekti.

Ginoski ise eylemini savunarak, "Uçak park halindeydi ve bir sonraki güne kadar hareket etmeyecekti. İnsanları eğlendirmek istedim" dedi. Genç, pervanelerin rüzgardan döndüğünü ve uçak motoruna oturmanın havalimanı çalışanları arasında yaygın bir davranış olduğunu iddia etti.

Sosyal medya kullanıcıları, "Motorun çalışması durumunda trajik bir sonla karşılaşılabilirdi" yorumlarında bulundu. Ginoski artık havalimanında çalışmıyor.