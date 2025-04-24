Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki patlama anı kamerada

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki katı atık depolama tankında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ PATLAMADA 5 İŞÇİ YARALANDI

Alınan bilgiye göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisinde bulunan katı atık depolama tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle tankın duvarı çökerken, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tankın yanında çalışan bir işçinin patlamayla birlikte oluşan enkazın altında kaldığı görüldü.

Kaynak: AA-İHA