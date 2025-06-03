Tuzla'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Tuzla'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da kırmızı ışıkta bekleyen bir servis minibüsüne çarpan otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla'da seyir halindeki otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsüne çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CAJ 866 plakalı Honda Civic marka otomobil ve hemen arkasında bekleyen 34 LAU 721 plakalı servis minibüsü, kırmızı ışıkta durduğu sırada, arkadan gelen 05 AB 193 plakalı Hyundai marka otomobil hızla servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs de önünde bekleyen otomobile vurdu.

Kazada, servis minibüsünde bulunan sürücü F.G. ve yolcu A.K. ile Hyundai marka otomobildeki yolcu Ş.K. ve sürücü Y.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda hasar meydana gelirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hollanda'da hükümet düştü

Sığınmacılarla ilgili anlaşmazlık Avrupa ülkesinde hükümet düşürdü
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi

İlçedeki istila her geçen gün büyüyor! Görüntüler az önce geldi
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Arkadaşları tarafından yere fırlatılınca beyin kanaması geçiren çocuğun babası konuştu

Şaka kötü bitti! Beyin kanaması geçiren çocuğun babası konuştu
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a olay sözler: Sen Fenerbahçe'nin...
Ulaşımda bayram tedbirleri! Kamyon ve tankerler trafiğe çıkamayacak

Ulaşımda bayram tedbirleri! Trafiğe çıkmaları yasaklandı
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.