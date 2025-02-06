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Tuzla'da Uyuşturucu Operasyonu: 27.5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Tuzla'da Uyuşturucu Operasyonu: 27.5 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Tuzla'da marul yüklü bir tıra düzenlenen operasyonda, sebze kolileri arasına gizlenmiş 27 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Tuzla'da uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen marul yüklü bir tıra operasyon düzenlendi. Narkotik arama köpeği 'Buffy' ile birlikte yapılan aramalarda sebze kolilerinin arasına gizlenmiş 27 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, 5 Şubat 2025 tarihinde Tuzla ilçesinde teknik ve fiziki takibi yapılan bir araçta uyuşturucu madde olduğu belirlenmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde A.Y. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda narkotik arama köpeği Buffy'nin yardımıyla 27 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili soruşturma başlatılırken, tır şoförü gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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