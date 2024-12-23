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Tuzla'da Otomobil Hırsızları Suçüstü Yakalandı

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Tuzla'da park halindeki bir otomobili çalan ve sahte plaka takan 3 hırsız, başka bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarken suçüstü yakalandı. Hırsızların cezaevi firarisi olduğu ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Tuzla'da otomobil hırsızları suçüstü yakalandı... Hırsızlık anları kamerada

İSTANBUL - Tuzla'da park halindeki otomobili çalarak sahte plaka takan 3 hırsız, girdikleri evden 150 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalarken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu ve 2 şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri, Tuzla'da 21 Aralık 2024 tarihinde S.B. isimli vatandaşa ait otomobilin çalınması ve üzerine sahte plaka takılması ihbarı üzerine çalışma başlattı. 22 Aralık 2024 tarihinde de M.S. isimli şahsa ait ikametten 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı geldi.

Cezaevi firarisi şüpheliler suç makinesi çıktı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, otomobil hırsızlığı yapan A.K.ve K.K.isimli 3 şüpheli şahsı bahse konu adreste hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. A.K. isimli şüphelinin 12 adet suç kaydı, Y.B. isimli şahsın 68 Adet suç kaydı,14 yıl 2 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası, 15 adet aranması olduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Şüphelilerden K.K. hakkında ise, 'Tutuklu ve Hükümlünün Kaçması' suçlarından toplam 60 adet kaydı, 22 yıl 1 ay 62 gün kesinleşmiş hapis cezası, 3 adet aranma kaydı bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tuzla'da Otomobil Hırsızları Suçüstü Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - 3.Sayfa
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